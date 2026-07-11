В Свердловской области стартовали «Царские дни»

В Екатеринбурге и Свердловской области стартовал международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Как сообщили в городской администрации, в период с 11 по 21 июля в регионе пройдут богослужения, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоится Царский крестный ход, являющийся центральным событием фестиваля. Мероприятие приурочено к 25-й годовщине проведения праздника и 108-летию памяти святых Царственных страстотерпцев.

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске и муниципальном образовании Алапаевское состоятся богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 23-й раз и будет приурочен к 108-й годовщине гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Маршрут ночного крестного хода пролегает от Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых до Ганиной Ямы. Путь длиной более 20 км займет около пяти часов, сопровождение паломников обеспечат сотрудники полиции и медики.

Организаторы ожидают участия тысяч верующих из разных регионов России и зарубежных стран. В прошлом году ночное богослужение и шествие посетили примерно 25 тыс. человек.