В ростовской аптеке нашли новые рецепты от упраздненной в 2011 году больницы

В Ростове-на-Дону проверили аптеку на проспекте Соколова, продававшую препараты, популярные среди наркозависимых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время проверки нашли рецепты, выписанные медицинской организацией, реорганизованной еще в 2011 году. Выяснилось, что часть рецептов была оформлена от имени нескольких МБУЗ, переименованных три года назад. Кроме того, ряд рецептов не соответствовал утвержденной форме: в документах вместо графы «Дата рождения» фигурировала графа «Возраст». Отмечается, что аналогичное нарушение уже фиксировалось в сентябре прошлого года, однако аптека его не устранила.

Арбитражный суд Ростовской области привлек организацию «Аптека-Сокол» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Сумма штрафа составила 4 тыс. руб.

Константин Соловьев