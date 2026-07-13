Недострой на Саукова в Ярославле не смогли продать за 217 млн рублей

В Ярославле торги по продаже недостроенного многоквартирного дома на улице Саукова признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Опубликован соответствующий протокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Фонд развития территорий» пытался продать недострой за 217 млн руб. Строительная готовность здания составляет 33%, в 2025 году было выдано разрешение на достройку объекта, которое действует до сентября 2028 года. Общая площадь квартир составит 24,5 тыс. кв. м, общая площадь здания — 33,7 тыс. кв. м. Также новый собственник получит земельный участок площадью 19 тыс. кв. м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство ЖК «Олимпийский» началось к Олимпиаде в Сочи. Но объект частично не был достроен, а застройщика впоследствии признали банкротом. В 2023 году суд передал права на землю и недострой ППК «Фонд развития территорий».

Алла Чижова