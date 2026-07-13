Шторм повалил почти 200 деревьев в садах и парках Петербурга

Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают устранять последствия сильного шторма, который обрушился на город в минувшие выходные. По предварительным данным, в садах, парках и скверах упало более 180 деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильнее всего пострадал Красносельский район

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сильнее всего пострадал Красносельский район

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, сильнее всего пострадал Красносельский район, где повалило 99 деревьев. Также крупные деревья рухнули в парке Александрино, Муринском парке, на бульваре Непокоренных и в сквере на площади Аврова.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 279 единиц техники и 921 сотрудник, еще 445 машин и 691 специалист работают на улично-дорожной сети. За неделю на полигоны вывезли более 1,5 тыс. кубометров мусора и около 1,3 тыс. тонн смета.

По данным комитета, за два дня в Петербурге выпало 42,5 мм осадков, а в отдельных районах за несколько часов — до половины месячной нормы. Обследование зеленых зон продолжается.

Карина Дроздецкая