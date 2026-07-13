Петербургская IT-компания VAS Experts попала под санкции Евросоюза

Евросоюз включил в санкционный список петербургскую IT-компанию VAS Experts, занимающуюся разработкой систем контроля и анализа трафика (СКАТ) и систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Информация опубликована в официальном журнале ЕС.

В документе компания названа одним из ключевых поставщиков такого оборудования. Вместе с ней под санкции попали московские компании «Цитадель» и «Норси-Транс», а также генеральный директор VAS Experts Дмитрий Гачко.

По данным СПАРК, выручка компании в 2025 году составила почти 500 млн рублей против 1,09 млрд рублей годом ранее.

13 июля Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 11 физических лиц и пять компаний. Среди новых фигурантов также оказалась компания VK.

Карина Дроздецкая