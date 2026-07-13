В поселке Барышево началось строительство очистных сооружений за 50 млн рублей

В поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области началось строительство модульной станции очистки сточных вод. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, станция мощностью 30 кубометров в сутки будет очищать все хозяйственно-бытовые стоки поселка. Стоимость проекта составляет 50,3 млн рублей, работы финансируются из областного бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Как отметил глава региона, в 2026 году модульные очистные сооружения также планируют установить в Юкках, Новоселье Сланцевского района, Петровском, Ромашках, Усадище и Рябово. Новые объекты улучшат качество коммунальных услуг еще примерно для 8 тыс. жителей Ленинградской области. При этом станции в Осельках и Семиозерье уже введены в эксплуатацию.

Карина Дроздецкая