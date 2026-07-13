ФНС приостановила операции по счетам подрядчика «Возрождение» в шести банках

Федеральная налоговая служба применила обеспечительные меры в отношении АО «ПО „Возрождение“» — одного из крупных строительных подрядчиков Санкт-Петербурга. По данным ФНС на 13 июля 2026 года, операции по счетам компании приостановлены в шести банках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Счета строительной компании «Возрождение» заблокировали в рамках налоговой проверки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Счета строительной компании «Возрождение» заблокировали в рамках налоговой проверки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из информации налоговой службы, с 30 июня в отношении предприятия действует не менее шести решений о приостановлении операций по счетам. Все они приняты в рамках пункта 10 статьи 101 Налогового кодекса РФ и являются обеспечительными мерами, которые применяются для гарантии исполнения возможного решения по итогам налоговой проверки.

Ограничения затронули счета компании в ВТБ, Уралсибе, банке Интеза, Райффайзенбанке, банке «Александровский» и Альфа-Банке. Размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС), по данным ФНС, составляет около 1,3 млрд рублей.

Финансовые результаты компании по итогам 2025 года также ухудшились. Выручка сократилась на 4% — с 22,4 млрд до 21,6 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась почти вдвое — с 563 млн до 309,5 млн рублей. При этом активы компании выросли до 21,2 млрд рублей, а собственный капитал увеличился на 4%, достигнув 10,4 млрд рублей.

Матвей Николаев