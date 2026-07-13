Жителя Дона взяли под арест за демонстрацию запрещенной символики

Новошахтинский районный суд заключил под арест на 10 суток местного жителя за публичную демонстрацию запрещенной символики. В отношении фигуранта возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Из протокола об административном правонарушении следует, что в июле 2026 года фигурант публично демонстрировал татуировку с запрещенной символикой. Свою вину он признал полностью.

Наталья Белоштейн