Под знаком твердости

9 июля в Концертном зале на Английской набережной состоялась ежегодная премия «Коммерсанта» — «Твердые знаки». Редакция «Коммерсантъ Северо-Запад» назвала победителей в пяти номинациях и наградила представителей бизнеса в спецноминациях. Торжественная церемония собрала ключевых персон города — представителей бизнеса, органов государственной власти, деятелей культуры и искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения в различных секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах. Победителей коллегиальным решением определяет редакция «Коммерсантъ Северо-Запад».

В этом году награды вручали в пяти номинациях: «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля», «Сделка года», «Амбициозный проект года» и «Ответственный бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор «Коммерсантъ Северо-Запад» Анна Ракитина и ведущая вечера Дарья Александрова

Фото: Анжела Мнацаканян Исполнительный директор «Коммерсантъ Северо-Запад» Анна Ракитина и ведущая вечера Дарья Александрова

Фото: Анжела Мнацаканян

В этом году мероприятие проходило в Концертном зале на Английской набережной, который принадлежит театру имени Шаляпина. Как отметила со сцены директор учреждения Юлия Стрижак, его торжественно открыли после реставрации в начале этого года.

Премия прошла при поддержке партнеров: отеля The Carlton, Moscow, компании «Супротек», ГК «Гамма Кэпитал Групп», проекта «ПРОМСТРАНСТВО», который реализуется компанией «ВТБ Девелопмент».

По решению редакции победителем в номинации «Самый полезный чиновник для бизнеса» стал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов

Фото: Анжела Мнацаканян Главный редактор «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов

Фото: Анжела Мнацаканян

Получая награду, господин Ситов заметил, что это знак отличия для всего комитета, которым он руководит. «Мы действительно сотрудничаем со всеми видами бизнеса в Санкт-Петербурге,— прокомментировал Александр Ситов.— Несмотря на тяжелые времена, губернатор города Александр Беглов уделяет особое внимание развитию бизнеса, промышленности в первую очередь, высоких технологий. И мы как комитет это активно транслируем: мы один из немногих регионов, который наращивает меры поддержки, увеличивает возможности для создания новых фабрик и заводов, открытия новых бизнесов. Мы второй год на ПМЭФ ставим рекорды по подписанию инвестиционных контрактов, в этом году поднялись в национальном рейтинге состояния делового климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По промышленному производству мы тоже лидируем по показателям по России». Он также напомнил, что на днях Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России в номинации «Лучшая социальная сеть» Национальной премии «Мой бизнес». Победу одержала социальная сеть Фонда развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге «В Питере — Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Курёхина, художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина (в центре)

Фото: Анжела Мнацаканян Анастасия Курёхина, художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина (в центре)

Фото: Анжела Мнацаканян

Номинацию «Женщина у руля» редакция присудила художественному руководителю Центра современного искусства имени Сергея Курёхина Анастасии Курёхиной. Как отметила госпожа Курёхина, для нее эта награда лестна и неожиданна. «Нам всю жизнь внушали, что женщины — слабые и беззащитные. Сергей вообще говорил, что женщина должна исключительно нежиться, а тут вы говорите о силе женщины, спасибо»,— прокомментировала Анастасия Курёхина.

«Сделкой года» признана покупка «СКА-Арены» ООО «Хоккейный клуб СКА». Как заметил главный редактор петербургских страниц Андрей Ершов, эта сделка восстановила историческую справедливость — и ХК «СКА» будет играть на арене, которая носит его имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов, Дмитрий Калистратов, заместитель генерального директора ООО «ВТБ Девелопмент», Олег Шамба, директор по стратегическому планированию АО «СЗПК» (бренд SENAT), и Александр Паршуков, генеральный директор ООО ИИСС «ПРОМСТРАНСТВО»

Фото: Анжела Мнацаканян Главный редактор «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов, Дмитрий Калистратов, заместитель генерального директора ООО «ВТБ Девелопмент», Олег Шамба, директор по стратегическому планированию АО «СЗПК» (бренд SENAT), и Александр Паршуков, генеральный директор ООО ИИСС «ПРОМСТРАНСТВО»

Фото: Анжела Мнацаканян

В номинации «Амбициозный проект года» отметили запуск производства автомобилей Senat в Шушарах. Награду из рук главного редактора «Коммерсантъ Северо-Запад» и исполнительного директора редакции Анны Ракитиной получил директор по стратегическому планированию АО «СЗПК» (бренд SENAT) Олег Шамба.

В новой номинации «Ответственный бизнес» наградили «Северсталь». Компания реализует проекты в области городской среды, образования, здравоохранения, культуры и поддержки местного населения. В прошлом году социальные инвестиции в СЗФО составили свыше 6,5 млрд рублей.

Также в этой номинации редакция отметила благотворительную программу «Музеи Русского Севера», которая проводится Фондом «Доброта Севера» при поддержке «Северстали» в 12 регионах России. Программа реализуется уже 19 лет и направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня сотрудников музеев, содействие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Говорова, руководитель проектов в области устойчивого развития компании «Северсталь», и Наталия Малашенко, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Доброта Севера» (в центре)

Фото: Анжела Мнацаканян Екатерина Говорова, руководитель проектов в области устойчивого развития компании «Северсталь», и Наталия Малашенко, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Доброта Севера» (в центре)

Фото: Анжела Мнацаканян

Награды получили руководитель проектов в области устойчивого развития компании «Северсталь» Екатерина Говорова и директор по коммуникациям благотворительного фонда «Доброта Севера» Наталия Малашенко.

Спецноминацию за приверженность принципам надежности и внимание к деталям в номинации «Лидер качества» получила гендиректор компании GENAU Мария Карапоткина. «Для нас качество — это не просто характеристика продукта, это, прежде всего, наша ответственность перед теми, кто доверяет нам свое время, комфорт, здоровье. И, конечно же, это работа каждого сотрудника: от разработки и производства до сервиса и поддержки клиентов. Для нас это не итог, это лишь отправная точка и стимул достигать новых вершин качества. И мы развиваем компанию, чтобы вы могли доверить ей своих близких»,— подчеркнула госпожа Карапоткина.

«За твердость ВЭД-экспертизы» наградили ФК «КОНСОРТУМ». «Твердый знак» редакция вручила одному из ведущих спикеров по ВЭД, заместителю гендиректора «Канавара Логистик» Андрею Серебрякову.

В номинации «Генпроектировщик масштабных проектов» награду получила группа компаний SkyTeam. За 2025 год компания выполнила полный цикл проектных работ в объеме 600 тыс. кв. м продаваемой площади. Статуэтку получил соучредитель ГК SkyTeam Павел Мыльников.

За сохранение объектов культурного наследия «Твердым знаком» наградили Архитектурно-экспертное бюро «ГородЪ» и его гендиректора Татьяну Новицкую.

За информационно-коммуникационные решения, в том числе за продвижение online community на базе ресурса retrogradu.net, награду получило коммуникационное агентство SVOBODA Group и его основатель Станислав Баканов.

Еще одна специальная номинация вручалась на премии от региональной дирекции ИД «Коммерсантъ». Для ее вручения на сцену пригласили директора по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александра Щелканова. Он вручил номинацию «Трендсеттер в дизайне» учредителю и гендиректору компании Omoikiri Павлу Кейву. Вот уже 15 лет компания — производитель премиального кухонного оборудования и аксессуаров соединяет в своей концепции технологичность и авторские дизайнерские решения.

Вечер продолжился в неформальном общении под музыку Amelie Quintet.

Жанна Шмелева