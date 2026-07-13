Ставропольские аграрии намолотили почти 2,8 млн тонн зерна к середине июля

К 13 июля 2026 года ставропольские хлеборобы намолотили порядка 2,8 млн тонн зерновых нового урожая — восточные районы края отчитались об уборке более половины посевных площадей, а темп жатвы заметно опережает показатели прошлого сезона, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Уборочная кампания на Ставрополье вышла на пиковый режим: по состоянию на 13 июля 2026 года хозяйства региона собрали около 2,8 млн тонн зерновых культур. В восточных муниципальных округах обмолочено свыше половины всех хлебных угодий, что свидетельствует о существенном ускорении страды в разгар сезона.

Безоговорочным лидером по валовому сбору выступает Арзгирский округ — местные аграрии намолотили без малого 310 тыс. тонн зерна. Второе место занимает Левокумский округ с результатом 249 тыс. тонн, третье — Красногвардейский с 228 тыс. тонн. Наивысшую продуктивность полей продемонстрировал Кочубеевский округ, где урожайность достигла 56 центнеров с гектара.

Стремительный прогресс жатвы краевые власти объясняют совокупностью факторов: ранним выходом техники в поле, высокой степенью готовности агропредприятий к сезону и системным мониторингом обеспеченности хозяйств ресурсами и машинами со стороны регионального правительства. Вместе с тем синоптическая обстановка традиционно вносит коррективы в суточную выработку — дождливые периоды способны сдвигать график обмолота на несколько дней. Именно поэтому ускорение, зафиксированное после 9 июля, особенно показательно: если в начале второй декады месяца счет шел о 1–1,6 млн тонн, то в последующие дни прирост резко увеличился.

В сообщении глава региона утверждает, что все необходимые ресурсы для проведения уборки у земледельцев имеются в наличии. Министру сельского хозяйства Ставропольского края Константину Ишкову поручено держать ход кампании под постоянным персональным контролем.

Нынешние темпы превышают прошлогодние: по динамике сезона-2025 регион выходил на сопоставимые показатели лишь в середине и второй половине июля — то есть примерно на две недели позже.

Станислав Маслаков