В сервисах «Яндекса» начали показывать очереди и наличие топлива на АЗС
В сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» начали показывать данные об очередях и наличии топлива на автозаправочных станциях. Интерактивная карта стала доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она будет запущена для пользователей в других городах, сообщила пресс-служба компании.
«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди»,— указано в пресс-релизе. Ранее такие данные были доступны только водителям такси.
Для создания карты используется технология, схожая с сервисом «Яндекс.Пробки». Компания собирает разные сведения — информацию из «Карт», данные о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки», а также опрашивает водителей, которые только что заправились или просто проезжали мимо АЗС.
С конца мая в России начали ограничивать продажу топлива. Сначала меры распространялись только на Крым и Севастополь, затем их начали вводить власти остальных регионов.
Введение ограничений на продажу топлива в России началось в конце мая, сначала затронув Крым и Севастополь, а затем распространившись на более чем 30 регионов. Дефицит бензина в Крыму был связан с задержками поставок топлива из-за атак на трассу «Новороссия». 1 июля 2026 года вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит топлива на отдельных АЗС связан с изменениями в логистике, а Владимир Путин связал трудности с попытками Украины сорвать сезон отпусков на юге России. Минэнерго России предупреждало, что сторонние ресурсы с информацией о наличии топлива могут быть источником недостоверных данных и использоваться для манипуляций или незаконного сбора персональных данных. ЦБ прогнозирует, что ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию.
Проблема с нехваткой топлива затронула и водителей такси: таксопарки отмечали отток водителей из отрасли и увеличение времени, проводимого на заправках. Водители стали реже выходить на линии и избегать дальних маршрутов. Ранее «Яндекс» уже начал тестировать карту наличия топлива для водителей такси в приложении «Яндекс Про», подключая к платформе более 10 тыс. АЗС по всей стране. Водители имели возможность сообщать об актуальной ситуации на АЗС для оперативного обновления информации. Эти меры подтверждают, что проблема с топливом является достаточно серьезной и заставляет крупные компании искать пути для повышения информированности водителей и стабилизации ситуации.