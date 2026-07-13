Спрос на вторичном авторынке в Ростовской области вырос на 15%

В Ростовской области за первые шесть месяцев 2026 года спрос на машины с пробегом вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя цена поддержанного автомобиля к концу полугодия зафиксировалась на отметке 1,2 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным экспертов, во втором квартале спрос увеличился на 19,5%, а в июне — на 23,4%. Лидером по динамике среди брендов стал Changan (спрос увеличился на 75%). В число лидеров по темпам роста также вошли HAVAL (+41%), Lexus (+37%), Citroen (+29%) и LIFAN (+28%).

Среди отдельных моделей прирост спроса показал Renault Duster (+51%). За ним расположились Skoda Rapid и Nissan Qashqai с ростом по 39%. В десятку моделей с наибольшим приростом вошли Volkswagen Tiguan (+37%), Hyundai Solaris (+36%), LADA Largus (+36%), Hyundai Creta (+35%), Chevrolet Niva (+32%), Ford Focus (+31%) и Toyota Camry (+27%).

Самой популярной моделью по итогам полугодия стал Hyundai Accent со средней ценой 406 тыс. руб. Тройку лидеров замкнули LADA Priora (351 тыс. руб.) и LADA Granta (652 тыс. руб.). В топ-10 также вошли Hyundai Solaris (1 млн руб.), LADA 2114 Samara (211 тыс. руб.), LADA 2107 (184 тыс. руб.), Kia Rio (967 тыс. руб.), Ford Focus (617 тыс. руб.), LADA 2110 (189 тыс. руб.) и LADA Kalina (317 тыс. руб.).

Сегмент SUV (Sport Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль»), по оценке специалистов, занимает 25% вторичного рынка. Среди наиболее востребованных моделей — LADA 4x4 (Нива) (440 тыс. руб.), Chevrolet Niva (527 тыс. руб.), Kia Sportage (1,8 млн руб.), Toyota RAV4 (2,4 млн руб.) и Renault Duster (1,2 млн руб.).

Одновременно у ряда моделей зафиксировано снижение средних цен. Сильнее всего подешевели LADA Kalina (10%, до 317 тыс. руб.), Ford Focus (10%, до 617 тыс. руб.) и Hyundai Sonata (10%, до 891 тыс. руб.). Снижение на 10% также показала Mazda 3 (до 764 тыс. руб.). На 9% снизились цены на Volkswagen Passat (до 731 тыс. руб.), LADA Priora (до 351 тыс. руб.), Renault Logan (до 485 тыс. руб.), Mazda 6 (до 1,2 млн руб.), Hyundai Elantra (до 996 тыс. руб.) и Daewoo Matiz (до 220 тыс. руб.).

Константин Соловьев