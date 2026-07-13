Песков: спецслужбы отслеживают маршруты атак украинских БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда в Россию прилетают украинские БПЛА. При этом представлять доказательства использования ВСУ воздушного пространства стран Балтии, по его словам, Кремль «не собирается».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в России «видят, что откуда летит и как летит». «Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем», — сообщил господин Песков. Он подчеркнул, что тема предоставления свидетельств не находится в фокусе Кремля.
С апреля власти Эстонии, Латвии и Литвы заявляют, что не давали Украине разрешений использовать их воздушное пространство для пролетов БПЛА для ударов по России. В мае СВР России утверждала, что ВСУ планируют использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. По их словам, Украина уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. Эту информацию опровергали глава МИД и премьер-министр Латвии. О пролетах БПЛА ВСУ через балтийские страны говорил также Дмитрий Песков.
Заявления России об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак украинскими дронами поступают на фоне растущей напряженности. В мае 2026 года СВР России уже утверждала, что Украина планирует использовать страны Балтии для атак БПЛА и даже направила военнослужащих Сил беспилотных систем в Латвию. Однако власти Латвии, Литвы и Эстонии последовательно отвергают эти обвинения, заявляя, что никогда не давали Украине разрешений на такие пролеты. Они расценивают заявления России как «масштабную скоординированную информационную операцию».
Этот дискурс развивается на фоне обвинений России в том, что страны Евросоюза и США «не хотят замечать» удары украинских беспилотников по российским объектам, в то время как «трубят синхронизированно во все трубы» при ответных действиях РФ. Западные страны, в свою очередь, призывают Россию не использовать атаки БПЛА в Москве как предлог для эскалации. Ситуация усугубляется увеличением количества атак БПЛА на российские регионы; например, только в марте 2025 года было сбито 337 беспилотников над Россией, что на тот момент являлось крупнейшей атакой с начала СВО.