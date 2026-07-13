Песков: спецслужбы отслеживают маршруты атак украинских БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда в Россию прилетают украинские БПЛА. При этом представлять доказательства использования ВСУ воздушного пространства стран Балтии, по его словам, Кремль «не собирается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в России «видят, что откуда летит и как летит». «Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем», — сообщил господин Песков. Он подчеркнул, что тема предоставления свидетельств не находится в фокусе Кремля.

С апреля власти Эстонии, Латвии и Литвы заявляют, что не давали Украине разрешений использовать их воздушное пространство для пролетов БПЛА для ударов по России. В мае СВР России утверждала, что ВСУ планируют использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. По их словам, Украина уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. Эту информацию опровергали глава МИД и премьер-министр Латвии. О пролетах БПЛА ВСУ через балтийские страны говорил также Дмитрий Песков.