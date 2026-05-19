Власти Латвии назвали ложью заявление СВР о планах бить по России беспилотниками

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории.

«Россия снова лжет. На этот раз это СВР, или Служба внешней разведки, ведет дезинформационную кампанию против Латвии, — написала госпожа Браже в X. — Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Представителям России это объясняли не раз».

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала сообщение, в котором заявила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи БПЛА. Разведка считает, что Украина уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем, которых разместили на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Комментируя случаи падения беспилотников в балтийских странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допускал, что Украина может «втемную» использовать страны ЕС и НАТО «в своих преступных интересах».