Песков: ВС РФ отслеживают пролеты БПЛА через прибалтийские страны

Российские военнослужащие внимательно отслеживают ситуацию с пролетом БПЛА через воздушное пространство прибалтийских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что главная задача властей страны — обеспечить безопасность прежде всего своих граждан и промышленной инфраструктуры.

«Так или иначе беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. И эта проблема есть, и соответствующая наша служба, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны»,— сказал «Известиям» представитель Кремля.

В начале мая после падения БПЛА на востоке Латвии в стране начался правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность за случившееся на министра обороны Андриса Спрудса. Он ушел в отставку, но затем раскритиковал премьера. На этой неделе в Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник.

