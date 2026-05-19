СВР заявила о планах ВСУ ударить по России беспилотниками с территории Латвии

Российская Служба внешней разведки обвинила власти Украины в подготовке «террористических ударов по тыловым регионам РФ». В СВР считают, что «режим В. Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ».

В сообщении СВР указано, что ВСУ планируют запускать беспилотники с территории стран Балтии для нанесения ударов по России. Спецслужба считает, что в той же Латвии боятся «стать жертвой ответного удара Москвы». Однако «киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции», добавили в СВР.

Согласно пресс-релизу, ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. По данным российской разведки, их разместили на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В СВР подчеркнули, что российские средства позволяют точно установить координаты точек запуска БПЛА и получить информацию по обломкам сбитых дронов — «как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре».

«Координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, — подытожили в СВР. — А членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

В начале мая два беспилотника упали на территории нефтебазы на востоке Латвии. Инцидент спровоцировал правительственный кризис: премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность на министра обороны Андриса Спрудса, после чего он ушел в отставку. Вскоре об отставке объявил весь кабинет министров во главе с премьером. Минобороны РФ заявило, что попавшие в Латвию дроны были украинскими. В прошлые выходные в воздушном пространстве Латвии был замечен еще один БПЛА.

