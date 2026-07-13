Сильные ливни ожидаются в Свердловской области 14-15 июля

В Свердловской области в ближайшие два дня, 14 и 15 июля, прогнозируются очень сильные дожди и сильные ливни, предупредили уральцев в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловчанам рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, а владельцам частных домов — проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы. Водителей просят не заезжать на участки с подтоплениями, при ухудшении видимости встать на обочине, включить аварийный сигнал и переждать ливень в машине. Однако если вода будет быстро подниматься, то нужно покинуть транспорт и подняться на возвышенность или зайти в ближайшее здание.

На неделе погоду в Свердловской области будет определять западный циклон, из-за чего прогнозируются прохлада и обильные осадки. Атмосферный фронт принесет осадки на юг и юго-запад области уже в понедельник — во втором случае дожди будут наиболее сильными, с шансами на грозы. По словам губернатора Дениса Паслера, неблагоприятная гидрологическая обстановка в регионе сохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Ирина Пичурина