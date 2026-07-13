Глава Свердловской области с вертолета оценил паводковую обстановку

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с замначальника регионального МЧС Валерием Казаковым облетели затопленные территории на вертолете и оценили паводковую ситуацию. Как сообщил глава Среднего Урала в Max, неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Дениса Паслера в Max Фото: Кадр из видео Дениса Паслера в Max

Сейчас в Свердловской области подтоплены 18 муниципалитетов, 61 населенный пункт, 1006 приусадебных участков, 179 домов, девять низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами. С линий электропередач убрано более 300 деревьев, устранено более 350 обрывов. Кроме того, на 196 и 210 км трассы Екатеринбург — Тюмень движение транспорта перекрыто, организованы объездные маршруты.

На дорогах идут восстановительные работы. Через реку Утка в районе поселка Перескачка открыт временный объезд моста, который ранее размыло паводком. После ремонта на двух участках дороги Реж — Арамашка сняли ограничения, проезд также открыт на дороге Панова — Калачики. Проведен ремонт дороги на подъезде к деревне Галашова от Тюменского тракта, на размытый участок дороги Артемовский — Арамашево специалисты завозят скальный грунт для восстановления движения.

По итогам облета на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будут приняты дальнейшие решения.

Ирина Пичурина