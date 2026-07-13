Дожди и прохлада задержатся в Свердловской области на неделе

На неделе погоду в Свердловской области будет определять западный циклон, из-за чего прогнозируются прохлада и обильные осадки, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Атмосферный фронт принесет осадки на юг и юго-запад области уже в понедельник — во втором случае дожди будут наиболее сильными, с шансами на грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются на уровне климатической нормы или ниже нее. В южной части региона количество дождей может составить 40-60 мм за неделю, что равно половине или двум третям месячной нормы июля, и, возможно, превысит эти значения. Центральная часть циклона подойдет к Свердловской области к среде, где он сохранится вплоть до выходных дней.

В Екатеринбурге днем понедельника, 13 июля, температура составит +20°..+22°, будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди с возможностью грозы 10%, ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Во вторник ночью +16°, днем +21°, в среду и четверг температура окажется на отметках +15° ночью и +21° днем. В пятницу ожидается ночью +14°, днем +21°, в субботу — ночью +14°, днем +20°, в воскресенье — ночью +14°, днем +22°. Прекращение дождей и повышение температуры произойдут только на следующей неделе.

Ирина Пичурина