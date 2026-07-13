В Дагестане с начала года было открыто 615 новых предприятий общепита

По итогам первого полугодия 2026 года Дагестан занял девятое место среди российских регионов по количеству новых регистраций в сфере общественного питания — за этот период в республике появилось 615 заведений, свидетельствуют данные аналитической платформы Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Республика продемонстрировала заметную динамику в секторе общепита: 615 новых предприятий за шесть месяцев вывели её на девятую строчку национального рейтинга по темпам прироста заведений. Примечательно, что по совокупному числу действующих точек питания Дагестан в аналогичный топ не попал — регион пока уступает более крупным и экономически развитым субъектам федерации.

Абсолютным лидером по числу открытых заведений стал Краснодарский край, где за первое полугодие зарегистрировано около 2 тыс. новых организаций. Следом расположились Москва — порядка 1,9 тыс., и Подмосковье — 1,8 тыс. Санкт-Петербург с показателем в 1 тыс. предприятий занял четвертую позицию, Республика Крым с 721 регистрацией — пятую. В остальные строчки первой десятки вошли Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область.

Иначе выглядит картина накопленного рынка. По общему объему действующих предприятий общепита безусловно доминирует столица: в Москве насчитывается 23,7 тыс. организаций. За ней следуют Московская область — 13,6 тыс., Краснодарский край — 13,4 тыс. и Санкт-Петербург — 12,5 тыс. Ростовская область с 6,1 тыс. компаний замыкает пятёрку. В расширенный список десяти регионов-лидеров по действующим заведениям также включены Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Крым и Новосибирская область.

При активном открытии новых точек питания жители Дагестана тратят на посещение заведений крайне мало — около 160 руб. в месяц в расчете на троих человек по данным 2025 года. Республика по этому показателю вошла в десятку регионов с наименьшими потребительскими расходами на общепит.

Станислав Маслаков