Троих жителей Шахт уличили в подделке оружия для перепродажи

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции задержали троих жителей Шахт в возрасте от 44 до 53 лет по подозрению в изготовлении и переделке оружия для дальнейшей продажи в сети интернет. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 7 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Во время обысков в домах подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли боевой пистолет системы ТТ, сигнальный пистолет ПМ, переделанный под стрельбу боевыми патронами, оборудование для нарезки канала ствола, свыше 1,5 кг пороха, более 450 патронов различного калибра, незарегистрированное гражданское оружие и токарный станок.

На время следствия двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а третий заключен под стражу.

Наталья Белоштейн