«Союзмультфильм» требует с предпринимателей Дона 146 тысяч рублей

В Арбитражный суд Ростовской области поступило три иска к предпринимателям из Ростовской области от киностудии «Союзмультфильм» за нарушения исключительного права на использование товарных знаков на общую сумму 145 тыс. руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один из исков был подан в связи с нарушением прав на товарный знак № 754872 «Чебурашка» на 15 тыс. руб. Другой иск касается нарушения авторских прав на персонажей «Котенок Гав», «Щенок Шарик», «Попугай Кеша», «Черепаха», «Львенок», «Заяц» и «Волк» на 110 тыс. руб. По третьему иску о защите прав на персонажа «Мойдодыр» киностудия потребует 20 тыс. руб.

По всем делам заседания назначены на конец июля 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в мае 2026 года индивидуальный предприниматель из донской столицы согласилась выплатить киностудии «Союзмультфильм» 10 тыс. руб. компенсации за незаконное использование образа Волка из мультфильма «Жил-был пес».

Наталья Белоштейн