Приморская элегантность

Коллекция исследует один из самых заметных мировых трендов сезона — coastal elegance, который уже несколько месяцев доминирует в международной модной повестке. После многолетнего увлечения тихой роскошью дизайнеры все чаще обращаются к отпускному гардеробу, переосмысливая его для городской жизни: расслабленные силуэты, природные фактуры, оттенки морской палитры и вещи, которые одинаково органично выглядят и на побережье, и в мегаполисе.

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В новой капсуле 4FORMS этот тренд получил собственное прочтение. Вместо буквальной курортной одежды бренд предлагает полноценный городской гардероб с отпускным настроением. Одной из ключевых моделей стал костюм в пижамном стиле из хлопка с контрастным кантом — вещь, вдохновленная культурой неспешных европейских завтраков и утренних прогулок за кофе. Еще несколько лет назад подобный силуэт воспринимался исключительно как домашняя одежда, однако сегодня именно пижамный пошив стал одной из самых обсуждаемых тенденций подиумов, постепенно переходя в повседневный гардероб.

Еще одним визуальным кодом коллекции стала майолика — принт, отсылающий к итальянской керамике Амальфитанского побережья и острова Капри. Вместе с ним дизайнеры используют крупный горох, геометричные орнаменты и акварельную флористику. Если раньше считалось, что активный рисунок усложняет образ, то сегодня стилисты все чаще называют именно выразительный паттерн одним из главных признаков дорогого гардероба. Секрет — в правильном масштабе рисунка, качественной ткани и лаконичном силуэте, который позволяет принту оставаться главным акцентом.

Особое внимание бренд уделил цветовой палитре. Вместо традиционного черного основу коллекции составили глубокий navy, молочный, небесно-голубой и кобальтовый оттенки. Такие цвета легко комбинируются между собой, визуально освежают образ и не теряют актуальности вне сезона.

Коллекция отражает сдвиг в потребительском поведении. Покупатели все реже собирают гардероб вокруг отдельных вещей и все чаще выбирают готовые капсулы, где каждая новая покупка сочетается с предыдущей. Модели легко комбинируются между собой — от сатиновых комплектов и платьев-комбинаций до поло в эстетике old money, широких брюк и жакетов с контрастным кантом.

«Сегодня вдохновлять может не только модный показ, но и ощущение отпуска. Нам хотелось перенести это состояние в городской гардероб. Мы не копировали средиземноморскую эстетику буквально, а адаптировали ее под реальную жизнь наших клиенток. Именно поэтому в коллекции появились пижамные костюмы для города, архитектурные принты, спокойная морская палитра и вещи, которые легко объединяются в капсульный гардероб. Для нас тренды — это не про быстро меняющуюся моду, а про изменение образа жизни женщины»,— комментирует Екатерина Коновалова, сооснователь и главный дизайнер 4FORMS.

Полина Корнилова