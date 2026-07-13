С донской компании «ДВ-Агро» кредиторы требуют 25 млн рублей

В отношении сельскохозяйственного предприятия из Азовского района ООО «ДВ-Агро» введена процедура наблюдения. О своих требованиях к компании на 25 млн руб. заявили два кредитора. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением о признании ООО «ДВ-Агро» несостоятельным в Арбитражный суд Ростовской области обратилась ИП, глава КФХ Татьяна Благодарная. Заявление мотивировано наличием задолженности за поставленные пшеницу, ячмень и кукурузу в 17,9 млн руб.

Суд признал заявление кредитора обоснованным и ввел в отношении должника процедуру наблюдения до 7 декабря 2026 года. Временным управляющим назначен Александр Ханбеков.

Следом за главой КФХ о своих требованиях на 7,3 млн руб. к ООО «ДВ-Агро» заявило УФНС по Ростовской области. Таким образом общая задолженность компании перед кредиторами на сегодняшний день составляет 25 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДВ-Агро» зарегистрировано в с. Самарское Азовского района 29 августа 2022 года. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Учредитель — Николай Ломов. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

В 2025 году выручка компании снизилась на 54% — до 208,6 млн руб. Сельхозпредприятие понесло чистый убыток на 30,9 млн руб.

Наталья Белоштейн