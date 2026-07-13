Собрания не будет

На Ставрополье развивается крупный банкротный процесс. Находящемуся в наблюдении производителю пластмасс «Югхимпрому» кредиторы предъявили требования на 1,9 млрд руб. Процедура проходит не без интриг — идет борьба за контролем над управлением банкротством на фоне приговора руководителю компании за сокрытие денег, предназначавшихся для уплаты налогов. Суд запретил временному управляющему проводить первое собрание кредиторов, так как оно планировалось без основных кредиторов, чьи требования еще не успели попасть в реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Ставропольского края (АС СК) в рамках дела о банкротстве производителя пластмасс и синтетических смол ООО «Югхимпром» из Лермонтова поступили требования на сумму порядка 1,9 млрд руб. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югхимпром» зарегистрировано в Лермонтове в 2016 году. Основная специализация — производство пластмасс, синтетических смол, прочих неорганических химических веществ. Учредитель и руководитель — Сергей Епископосян. Выручка компании за 2025 год превысила 1 млрд руб., чистая прибыль — 218 млн руб., чистые активы составляют порядка 3,3 млрд руб.

Банкротство было инициировано региональным управлением налоговой службы из-за долгов компании перед бюджетом на 162 млн руб. Как писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на материалы суда, задолженность образовалась из-за неуплаты сумм, доначисленных по итогам выездной налоговой проверки, а также обязательств по налогам на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, страховые взносы.

В октябре минувшего года учредитель и глава компании Сергей Епископосян признал обвинение в сокрытии 118 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Он согласился с тем, что вел финансово-хозяйственной деятельности через счета иных юрлиц, минуя счет «Югхимпрома», и Лермонтовский городской суд приговорил его к штрафу.

В феврале АС СК ввел в отношении компании процедуру наблюдения, назначив временным управляющим предложенного налоговиками Константина Мазикина. Тот в начале июля назначил собрание кредиторов, на который вынес ряд вопросов, которые должны были во многом определить дальнейших ход банкротства. Среди них: принятие решение о применении дальнейшей процедуры банкротства, определение арбитражного управляющего, образование комитета кредиторов и избрание его членов и представителя, выбор реестродержателя.

Однако компания потребовала запретить проводить первое собрание кредиторов, указав на то, что их пул еще до конца сформирован. В суд поступили требования, которые значительно превышают ранее заявленные УФНС, и принимать столь значимые решения без основных кредиторов будет неправильным.

Рассмотрев жалобу «Югхимпрома» АС СК с ней согласился. Как установил суд, в настоящий момент в реестр кредиторов сейчас включены требования Банка ПСБ, Альфа-Банка и Банка СТАВР на 290 млн руб. В суд еще поступили заявления от этих же кредиторов, а также от Сбербанка, ООО “ЕТС-Юг», ООО “Юсиджи», Торгового дома Мелитена почти на 1,6 млрд руб. Таким образом, доля требований реестровых кредиторов составляет около 15% от еще не признанных таковыми. Суд запретил временному управляющему проводить первое собрание кредиторов компании без их участия. Согласно решению суда, это может привести к нарушению их прав и законных интересов.

Представитель «Югхимпрома» Андрей Козлов прокомментировал «Ъ-Кавказ» сложившуюся ситуацию. «На первом собрании кредиторов, как правило, решаются значимые для дальнейшего хода процедуры банкротства вопросы. На наш взгляд, преждевременный созыв временным управляющим первого собрания кредиторов мог нарушить права кредиторов, еще не включенных в реестр требований. Если бы они не смогли проголосовать за выбор последующей процедуры банкротства, выбор арбитражного управляющего, заявить и избрать своего представителя в комитет кредиторов, существенным образом нарушило бы их интересы. Поэтому мы считаем, что суд принял взвешенное решение», — заявил изданию юрист.

Михаил Волкодав