Регионы СКФО заняли нижние строчки федерального рейтинга доступности жилья

Северокавказские регионы оказались в числе наиболее проблемных с точки зрения жилищной доступности территорий страны — таков главный вывод исследования РИА Новости, охватившего все субъекты Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В основу методологии легла модель расчета срока накопления средств на квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке для условной семьи из троих человек — двух работающих взрослых с медианным уровнем дохода и одного ребенка. Авторы исследования исходили из того, что семья направляет на формирование сбережений все, что остается после обязательных расходов на повседневные нужды, ежемесячно пополняя банковский депозит по средней ставке, действующей в соответствующем федеральном округе.

Худший результат среди регионов СКФО зафиксирован в Дагестане: местной семье понадобится 12,1 года, чтобы выйти на стоимость квартиры в 5,6 млн руб. Республика заняла 83-ю строчку рейтинга. Ненамного лучше положение в Кабардино-Балкарии — 11,8 года при цене объекта в 4,6 млн руб. В Ингушетии этот срок составляет 11,2 года, однако более низкая стоимость жилья — порядка 2,1 млн руб. — отчасти объясняет относительно высокий барьер: при скромных доходах населения даже доступное по цене жилье остается труднодостижимым. Карачаево-Черкесия и Северная Осетия демонстрируют схожие показатели: 10 и 9,2 года накоплений соответственно при стоимости квартир около 5,3 млн руб. Единственным кавказским регионом, приблизившимся к среднероссийскому уровню, стал Ставропольский край — там семья способна накопить необходимую сумму примерно за 6,9 года, а медианная цена квартиры составляет 6 млн руб.

На противоположном конце рейтинга расположились северные и арктические территории с высоким уровнем заработных плат. Мурманская область возглавила список: благодаря сочетанию относительно умеренных цен на недвижимость — 4,9 млн руб. — и существенных доходов жителей накопить на квартиру там возможно всего за 2,1 года. Вплотную к лидеру примыкают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,1 года, стоимость жилья — 5,8 млн руб.) и Ненецкий автономный округ (2,2 года при цене объекта в 6,4 млн руб.).

Разрыв между полюсами рейтинга — почти шесть раз — отражает глубокую экономическую асимметрию российских регионов. Низкая деловая активность, высокая безработица и ограниченный рынок труда на Северном Кавказе исторически удерживают медианные зарплаты на уровне значительно ниже общефедерального, что превращает приобретение жилья в долгосрочную стратегическую задачу для большинства местных семей.

Станислав Маслаков