На Дону мясо кур подорожало до 239 рублей за килограмм

На прошлой неделе в Ростовской области наблюдался рост цен на мясо. Особенно заметно подорожало куриное мясо, которое теперь стоит 239,32 руб. за кг. Соответствующие данные содержатся в отчете Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В тот же период в регионе выросли цены на говядину и баранину, тогда как свинина стала доступнее. Наиболее выгодные предложения на говядину наблюдаются в Сальске и Шахтах (по 657 руб. за кг.), а свинина доступнее в Ростове-на-Дону (403,7 руб. за кг.) и Волгодонске (428,7 руб. за кг.).

Минимальные цены на куриное мясо зафиксированы в Миллерово и Шахтах. В Миллерово цена за килограмм составляет почти 222,2 руб., а в Шахтах — 224,7 рубля. Что касается баранины, то самые низкие цены на нее зафиксированы в Волгодонске и Ростове-на-Дону, где можно приобрести килограмм менее чем за 800 руб.

Наталья Белоштейн