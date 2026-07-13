Таганрогский «Петро-Строй» попал под наблюдение с долгом на 29 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении таганрогского застройщика ООО «Петро-Строй» с долгом перед кредитором более 29 млн рублей. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением о признании ООО «Петро-Строй» банкротом в суд обратилось ООО «Атлант Аэро». Компания потребовала включить в реестр требований кредиторов 5 млн руб. основного долга, 34,4 тыс. руб. процентов и 24,1 млн руб. неустойки.

Требования кредитора признаны обоснованными, в отношении ООО «Петро-Строй» до 7 октября 2026 года введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Мали Байрамбеков.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Петро-Строй» зарегистрировано 31 июля 2023 года в Таганроге. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель — Иван Урсаки. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности компании, в 2024 году выручка застройщика выросла на 42% — до 95,9 млн руб., при этом чистый убыток составил — 10 млн руб.

Наталья Белоштейн