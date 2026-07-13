В Ростове и трех районах Дона отразили атаку БПЛА

Ночью 13 июля в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском районах, а также в Таганрогском заливе. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 12 июля обломки БПЛА обнаружили на 885 км. трассы М-4 «Дон». Также в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал.

Наталья Белоштейн