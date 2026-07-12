Митрополит: уралец, сделавший предложение на прямой линии Путина, женился

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по указанию президента Владимира Путина провел венчание екатеринбургского журналиста Кирилла Бажанова и его супруги. Напомним, в декабре уралец во время прямой линии Владимира Путина сделал предложение своей девушке Ольге и пригласил президента на свадьбу.

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«С радостью выполнил указание президента. Сегодня возлюбленная Оля стала его счастливой супругой. Рад был совершить венчание Кирилла и Ольги»,— написал митрополит у себя в Telegram-канале и опубликовал фотографию пары.

На «Итоги года с Владимиром Путиным» журналист «Четвертого канала» приехал в костюме, в красной бабочке и с бутоньеркой, а в руках держал табличку с надписью «Хочу жениться». Он задал вопрос президенту, касающийся платежей по ипотеке.