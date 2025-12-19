От представителей Свердловской и Тюменской областей на ежегодной пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина прозвучало четыре вопроса. Журналисты спросили главу государства о вероятной угрозе межзвездного объекта 3I/ATLAS для Земли и о повышении доступности жилья для молодых пар, жители субъектов — про сокращение мер поддержки многодетных семей при незначительном увеличении их доходов и отсутствие необходимых лекарств в поликлиниках. Господин Путин заверил уральцев, что все их проблемы будут «быстро решены». Реакция в регионах была мгновенной.

Президент Владимир Путин 19 декабря провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию по итогам 2025 года, которая длилась 4 часа и 28 минут. Он ответил на 103 вопроса от журналистов и жителей России. Всего поступило более 3 млн обращений.

Первый вопрос от представителей Уральского федерального округа (УрФО) задала ведущая телеканала «Тюменское время» Кристина Смирнова, которая поинтересовалась наличием признаков искусственного происхождения межзвездного объекта 3I/ATLAS, приблизившегося к Земле 19 декабря.

«Мы, как Тюмень, термальная столица, готовы принять любых гостей, но если это будут гости из космоса, то мы хотели бы подготовиться»,— обратилась она к президенту.



Владимир Путин пояснил, что объект является «секретным оружием» России, и попросил телеведущую сохранить в тайне «секретную информацию». «Мы будем его применять только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе. Если по-серьезному, это просто комета»,— добавил он в присутствии 600 журналистов.

По словам господина Путина, объект прилетел из другой галактики, в связи с чем «ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения». Президент заверил, что 3I/ATLAS не представляет угрозу для Земли, несмотря на размер от 2 до 6 км. «Луна от нас находится на расстоянии 400 тыс. км, а объект в сотнях миллионов километров. Пошлем его к Юпитеру»,— сказал он, отметив, что объект покинет Солнечную систему в начале 2026 года.

Второй вопрос из Тюменской области поступил от жительницы села Абалак Гульнары Баязитовой. Она сообщила президенту, что «очень-очень много» работает с мужем и воспитывает шестерых детей, однако им не хватает средств, из-за чего в семье берут подработки и ведут небольшое хозяйство.

«Я многодетная мама 11 лет, и за это время я один раз прошла (критерии получения.— "Ъ-Урал") пособие. В прошлом месяце было превышение 100 руб., в ноябре вышло 259 руб., из-за этого у нас никаких льгот: нет проездного, питания, лагеря, нам ничего не положено, как многодетным. Хотелось бы от государства немножко помощи»,— обратилась госпожа Баязитова к президенту.



Владимир Путин согласился, что сокращение мер поддержки при повышении заработка семьи «дестимулирует людей к трудовой деятельности». «Это ошибка со стороны правительства, Минфин и все руководство правительства услышат то, о чем мы с вами говорим. Попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально»,— подчеркнул он, пообещав «закрыть вопрос».

Глава государства напомнил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку и взять на себя «все, что выше этих процентов». «В некоторых регионах, в Москве, даже не 22% от расходов на ЖКХ, а от 10% расходов на ЖКХ, и уже поступает помощь со стороны региона. Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне должны об этом думать»,— призвал господин Путин.

Спустя три часа в правительстве Тюменской области сообщили, что в Абалак прибыл глава Тобольского округа для выяснения потребностей семьи на месте. Позже директор департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин отчитался, что у госпожи Баязитовой возникли сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России, и пообещал помочь подготовить документы для получения выплаты. Он подчеркнул, что в остальном семья пользовалась всеми региональными мерами поддержки. «Никаких сложностей с их получением Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие»,— заверил чиновник.

СУ СКР по Тюменской области в связи обращением жительницы Абалака начало проверку, ее результаты уже запросил глава СКР Александр Бастрыкин.



В ходе общения с журналистами Владимир Путин заметил корреспондента «Четвертого канала» Кирилла Бажанова из Екатеринбурга с табличкой «Хочу жениться». «Вы одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания»,— отметил президент пиджак и красную бабочку уральца. И тот задал третий вопрос от УрФО, но сначала журналист отвлекся от президента и обратился к возлюбленной. «Олечка, выходи за меня замуж. Владимир Владимирович, будем рады видеть вас на свадьбе»,— предложил он главе государства, добавив, что его с возлюбленной останавливают от рождения детей только цены на недвижимость.

«Если мне оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тыс. руб. Есть ли возможность помочь и поддержать молодежь, чтобы эти деньги уходили не банкам, а были вложены в наше будущее, в наших детей. Это будет самый главный стимул повысить демографию»,— заверил журналист.

Господин Путин призвал уральца завести детей без ожидания «улучшения материального положения, получения образования и прочего» и взять пример с народов Кавказа. «Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте, это реально правильно. У Рамзана Кадырова (глава Чечни.— "Ъ-Урал") большая семья, много детей, женятся и выходят замуж в раннем возрасте, он говорит, традиция такая, и это очень здорово»,— отметил президент. Глава государства добавил, что власти намерены сохранить ипотеку в условиях «определенной напряженности, связанной с необходимостью балансировки бюджета». «Есть места, где ипотека не 6%, а 2%. Можно взять ее там, с милым и рай в шалаше. Это будет не шалаш, а квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%»,— предложил Владимир Путин.

Позже губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил, что уже отвечал Кириллу Бажанову на аналогичный вопрос и говорил «еще летом, что не нужно откладывать рождение детей». «Думаю, после совета Владимира Владимировича он перейдет от вопросов к делу»,— написал он в своем Telegram-канале.

Последним от свердловчан к президенту обратился житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных. Он рассказала президенту о прекращении выдачи в городе льготных лекарств, положенных пациентам после перенесенных заболеваний и операций. «Поликлиники объясняют, что закончилось финансирование. Прошу помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей льготными лекарствами»,— добавил уралец.

Владимир Путин заверил свердловчанина, что его проблема будет «быстро решена». Глава государства отметил, что до регионов дошли все выделенные на федеральном уровне средства для обеспечения жителей страны необходимыми лекарствами. «Вопрос, который вы задаете, заключается в организации работы на местах, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечной сети. Обязательно обратим внимание на то, что у вас происходит»,— пообещал президент.

Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова позже сообщила, что Дмитрий Отставных после выписки из стационара получал назначенные препараты, которые выписывались ему в июле, августе и октябре. «Завтра житель Краснотурьинска приглашен в поликлинику, ему вновь будет выписан лекарственный препарат и будет продолжено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами»,— добавила она.

Госпожа Савинова подчеркнула, что все необходимые препараты для жителей региона закупались и поставлялись в аптеки Среднего Урала на протяжении всего года. «Конкретный препарат, который нужен пациенту (господину Отставных.— "Ъ-Урал"), тоже имеется в наличии»,— заверила замгубернатора.

СКР по Свердловской области после обращения уральца к господину Путину возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) «для выяснения всех обстоятельств и дачи ситуации объективной правовой оценки».

