Уралец сделал предложение девушке на прямой линии и позвал Путина на свадьбу

Журналист «Четвертого канала» Кирилл Бажанов из Екатеринбурга в ходе прямой линии Владимира Путина сделал предложение своей девушке Ольге и пригласил президента на свадьбу. На «Итоги года с Владимиром Путиным» он приехал в костюме, в красной бабочке и с бутоньеркой, а в руках держал табличку с надписью «Хочу жениться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Когда Кириллу Бажанову дали слово для вопроса, он, глядя в камеру, заявил: «Олечка, выходи за меня замуж».

Вопрос президенту Кирилл Бажанов все-таки задал. Он рассказал Владимиру Путину, что ему 23 года, он сын священника и встречается со своей девушкой уже восемь лет. Оба они студенты, но хотят ребенка. «Чисто физически я понимаю, что позволить себе этого не могу. Если мне оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тыс. руб.»,— заявил он.

Владимир Путин призвал уральского журналиста завести ребенка без ожидания льгот.

Позже на прямой линии озвучили, что возлюбленная ответила на предложение Кирилла Бажанова согласием.

Отметим, что ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области Дениса Паслера журналист также рассказывал главе региона, что встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья. Паслер тогда ему ответил: «Бог дал деточку, даст и денежку».

Мария Игнатова