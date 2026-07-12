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В Кисловодске вводят топливные преференции для перевозчиков

В Кисловодске вводят механизм приоритетной заправки для общественных перевозчиков — такой же, как для спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас автобусы и маршрутки заправляются на общих основаниях, однако, несмотря на дефицит топлива, продолжают работать по расписанию. Для того чтобы перебои не возникли в дальнейшем, перевозчикам планируется предоставить топливные преференции.

«Мы продолжаем принимать все необходимые меры, чтобы общественный транспорт Кисловодска функционировал бесперебойно», — заявил градоначальник.

Мария Хоперская

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