Леонид Слуцкий возглавил список кандидатов от ЛДПР в свердловское заксобрание

Председатель ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий занял первое место в общеобластной части партийного списка претендентов от организации на выборах в законодательное собрание Свердловской области. По итогам 79-й партийной конференции в Екатеринбурге в нее также включили предпринимателя, медиаменеджера Андрея Бургарта (вторая позиция) и участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова (третья позиция).

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Лидеры ЛДПР периодически участвуют в выборах депутатов региональных парламентов. В 2021 году на тот момент председатель партии Владимир Жириновский (умер в 2022 году) также боролся за место в свердловском заксобрании, однако по итогам голосования в сентябре передал свой мандат другому кандидату от либерал-демократов, директору медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леониду Хаютину.

Леониду Слуцкому 58 лет, он уроженец Москвы. В 1988-м был утвержден замсекретаря комитета ВЛКСМ Московского станкоинструментального института, с 1990-го трудился в аппарате президиума Верховного совета РСФСР, с 1992-го — советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994-м получил должность главы секретариата зампреда Госдумы, в том же году — пост председателя совета директоров Проминвестбанка. В 1997-м стал заместителем председателя правления Уникомбанка, с 1999-го шесть раз избирался депутатом Госдумы от ЛДПР. В действующем созыве возглавляет комитет по международным делам. После смерти Владимира Жириновского 6 апреля 2022 года был назначен и.о. руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, в мае того же года — избран ее главой и председателем ЛДПР на безальтернативной основе.

Примечательно, что действующий руководитель фракции ЛДПР в заксобрании, координатор свердловского реготделения партии Александр Каптюг не вошел в общеобластную часть партсписка. Лидер свердловских либерал-демократов поборется за мандат в качестве кандидата в составе Асбестовской тергруппы, в которой занял первое место.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо ЛДПР из парламентских партий выдвинули «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и КПРФ. В ближайшее время своих кандидатов намерена утвердить «Справедливая Россия». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок ЛДПР получил поддержку 148 064 человек (9,35%) и по числу голосов занял четвертое место, опередив «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).

Егор Дранников, Василий Алексеев