В аварии на Дону пострадали два несовершеннолетних питбайкера

Два несовершеннолетних питбайкера (16-летние водитель и пассажир) пострадали в аварии в Ростовской области. ДТП произошло вечером 11 июля в станице Кировская, сообщили в госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, подросток на питбайке слишком приблизился к автомобилю Toyota, который поворачивал к дому. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир питбайка. Спортинвентарь эвакуировали.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская