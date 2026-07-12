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В Зернограде продолжают ликвидировать тление на мусором полигоне

В Зернограде продолжается ликвидация тления сухой растительности вблизи полигона ТБО. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

Фото: Антонина Пшеничная

Возгорание сухой растительности на прилегающей к полигону территории спровоцировало тление его окраины. Площадь охваченного тлением участка составляет порядка 100 кв.м.

К работам привлечены четыре единицы техники. Тление удалось отсечь от твердых бытовых отходов, в настоящее время ведется локализация очагов задымления на окраине полигона балки. Ситуация находится на постоянном контроле.

Мария Хоперская

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