В Зернограде продолжают ликвидировать тление на мусором полигоне

В Зернограде продолжается ликвидация тления сухой растительности вблизи полигона ТБО. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антонина Пшеничная Фото: Антонина Пшеничная

Возгорание сухой растительности на прилегающей к полигону территории спровоцировало тление его окраины. Площадь охваченного тлением участка составляет порядка 100 кв.м.

К работам привлечены четыре единицы техники. Тление удалось отсечь от твердых бытовых отходов, в настоящее время ведется локализация очагов задымления на окраине полигона балки. Ситуация находится на постоянном контроле.

Мария Хоперская