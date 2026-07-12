Аксайский суд вынес приговор по делу о контрабанде лесоматериалов через границу ЕАЭС

Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор жителю Краснодарского края. Его признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный перевез буковые лесоматериалы объемом более 230 куб. метров через таможенную границу Евразийского экономического союза, использовав подложные документы и недостоверное декларирование груза.

По итогам рассмотрения дела с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В доход государства конфискованы денежные средства в размере более 15 млн рублей, эквивалентные стоимости вывезенных лесоматериалов.

Мария Хоперская