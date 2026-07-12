Мошенники обманули 17-летнюю жительницу Волгодонска на 5,7 млн рублей

Телефонные мошенники обманули 17-летнюю жительницу Волгодонска на 5,7 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В правоохранительные органы обратился 42-летний отец потерпевшей. Он рассказал, что в начале июля на мобильный телефон девушки позвонил человек, представившийся курьером цветочного салона. После того, как потерпевшая продиктовала код для получения заказа, злоумышленник положил трубку. Спустя несколько минут поступил второй звонок — уже от сотрудника силового ведомства. Он сообщил, что мошенники якобы оформили кредит от имени девушки, а сама она стала фигурантом уголовного дела о финансировании недружественного государства. Помимо этого, собеседник пригрозил уголовным преследованием ее родителям.

Чтобы урегулировать ситуацию, злоумышленник потребовал провести видеосъемку квартиры под видом следственного обыска, а также записать видео, подтверждающее отсутствие на теле девушки запрещенной символики. Затем под предлогом проверки наличных денег, драгоценностей и ценных вещей на подлинность и законность приобретения он убедил подростка передать все это прибывшему курьеру.

О произошедшем девушка рассказала родителям, которые немедленно обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи и оперативники проводят мероприятия по установлению причастных лиц.

Мария Хоперская