В Дагестане восстановили движение на 15 участках дорог после ливней

В Дагестане после сильных ливней возобновили движение на 15 участках региональных и межмуниципальных дорог. Тем не менее 23 населенных пункта по-прежнему остаются без транспортного сообщения, сообщил региональный минтранс.

В Тляратинском районе введены временные схемы движения: размывы и обвалы скальных пород прервали сообщение с семью сёлами. В Чародинском районе по временной схеме открыт проезд к 18 из 22 населенных пунктов, закрытыми остаются сёла Гилиб, Цемер, Мугурух и Ценеб.

Наибольшее число закрытых участков сохраняется в Гунибском, Рутульском и Агульском районах, где ведутся восстановительные работы после размывов, оползней, селевых потоков и камнепадов. В Агульском районе перекрыта дорога к селу Буршаг из-за частичного разрушения каменно-арочного моста. Открыть проезд планируют ориентировочно 17 июля. В Гунибском районе ограничено движение на двух участках автодороги Гуниб — Кумух. Из-за разрушения подходов к мосту и оползневых процессов нарушено сообщение с десятью населенными пунктами; восстановить его рассчитывают до 22 июля. Подъезд к селу Обох планируют открыть по временной схеме 25 июля.

В Рутульском районе продолжаются работы на дороге Рутул — Лучек — Джиных: размывы, камнепады и оползни прервали сообщение с селами Джиных, Кальял и Мухах. Открытие движения по временной схеме ожидается к вечеру 15 июля. В Дахадаевском районе из-за оползня закрыта дорога к селу Дирбакмахи — возобновить движение планируют 13 июля. В Унцукульском районе перекрыта дорога Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост: полотно размывается после аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Сообщение с Шамильским и Тляратинским районами организовано по альтернативным маршрутам. Открыть участок предварительно планируют к 15 августа.

Мария Хоперская