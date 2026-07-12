В девяти муниципалитетах Дона объявили чрезвычайную пожароопасность

В девяти муниципалитетах Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До конца суток 12 июля и в течение суток 13 июля чрезвычайная пожароопасность сохраняется: в отдельных северо-западных (Каменский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский) районах и Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Аксайский, Мясниковский районы), в том числе в Ростове-на-Дону.

В ведомстве рекомендовали не разводить огонь, не жечь траву и мусор и не бросать окурки.

Мария Хоперская