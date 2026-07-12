Манвел Мажонц освобожден от должности врио вице-премьера Дагестана

Манвел Мажонц освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

С 2012 по 2018 год Манвел Мажонц возглавлял АО «Омскэлектро», затем руководил компанией «Тверьэнерго». В конце 2020 года он был назначен министром энергетики и ЖКХ Республики Дагестан, а в апреле 2021 года утвержден на пост временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства республики.

Мария Хоперская