Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Манвел Мажонц освобожден от должности врио вице-премьера Дагестана

Манвел Мажонц освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

С 2012 по 2018 год Манвел Мажонц возглавлял АО «Омскэлектро», затем руководил компанией «Тверьэнерго». В конце 2020 года он был назначен министром энергетики и ЖКХ Республики Дагестан, а в апреле 2021 года утвержден на пост временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства республики.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд