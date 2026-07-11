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Мурат Гассиев провел ударную защиту

Российский супертяжеловес отстоял звание лучшего супертяжеловеса WBA, нокаутировав Питера Кадиру

Российский боксер Мурат Гассиев очень убедительно провел первый бой в статусе чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который получил несколько дней назад после отказа от него и других поясов украинца Александра Усика. Немца Питера Кадиру Гассиев победил в Москве в своем классическом стиле. Пять рандов наводили на мысли чуть ли не о равенстве сил, а в шестом чемпион, взорвавшись, нокаутировал претендента.

Бой Мурата Гассиева против Питера Кадиру

Бой Мурата Гассиева против Питера Кадиру

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бой Мурата Гассиева против Питера Кадиру

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главный бой плотного по составу вечера, который проводила на «ВТБ Арене» Международная боксерская ассоциация (IBA), оказался неплохо «разогрет» выступлениями нескольких известных российских боксеров, в первую очередь — супертяжа Артема Сусленкова. Ему противостоял боксер с, на самом деле, куда более громким именем, чем тот, что достался Мурату Гассиеву. В биографии британца Джо Джойса куча топовых поединков и даже чемпионские звания, пусть не основные.

В московском матче Сусленков показал, почему те, кто внимательно следят за отечественным боксом, давно разглядели в нем фигуру по-настоящему любопытную. Относительную скромность габаритов россиянин, который на полголовы ниже Джойса, компенсировал скоростью и многообразием углов обстрела. А еще сумел преодолеть момент, жутко похожий на кризисный. В шестом раунде начало казаться, что Джойс все-таки принимается давить Сусленкова массой и опытом. Но нет, тот перетерпел непростой отрезок, вернул контроль над центром ринга, а в 11-м раунде, выбросив серию колючих ударов, заставил оппонента, известного терпеливостью, отказаться от продолжения боя. Британец решил, что с него достаточно.

Бой центральный тоже именно спринтерским не стал. Хотя многие думали, что дольше пары раундов ему продлиться не суждено.

Питер Кадиру узнал о том, что может подраться с Муратом Гассиевым за чемпионский титул вместо травмировавшегося француза Тони Йока, всего-то полторы недели назад. Какая тут подготовка?

Но держался немец вполне достойно. Впрочем, это ведь очень типично для Гассиева — никуда не торопиться, потихоньку прощупывать почву, разные варианты. Матерый болгарин Кубрат Пулев в декабре вот тоже думал, что никакой опасности от россиянина не исходит, что просчитал его. А в конце концов нарвался на нокаутирующий удар.

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Но некуда было не деться от ощущения, что у Питера Кадиру, несмотря на обстоятельства, получается даже лучше, чем у Пулева. А ведь кто-то считал его проходным противником. Регалии — скромнейшие, с бойцами, хотя бы близким по уровню к Гассиеву, не пересекался.

Даже показалось, что дойдет до поздних раундов. Однако Мурат Гассиев в который уже раз продемонстрировал это свое феноменальное умение взрываться, когда вроде бы на ринге царит полный штиль.

Шел шестой раунд. Питер Кадиру отошел в угол, как уже отходил много раз, перекрылся. Такой мощный «панцирь» продырявить — та еще задача: все лицо закрыто руками.

А Гассиев спокойно прицелился, аккуратненько проверил защиту левой, чуточку расшатал ее. А потом вонзил в появившуюся в просвете челюсть Кадиру короткий, но страшный по силе апперкот правой.

А видя, как скис немец, не остановился и добавил к этому удару другие. То, что бой надо прекращать, было чересчур очевидно.

Первый бой в ранге полноценного чемпиона мира Мурат Гассиев завершил, стоя в ринге рядышком с легендой бокса Мэнни Пакьяо, поздравлявшим его с успехом. Над тем, что будет после него, он вряд ли ломал голову. Опций сейчас миллион.

Алексей Доспехов

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