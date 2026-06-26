Украинский боксер Александр Усик отказался от трех чемпионских поясов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отказ Александра Усика от чемпионских поясов IBF, WBA и WBC является уже не первым его шагом по добровольному оставлению статуса абсолютного чемпиона мира. В ноябре 2025 года он уже расставался с поясом Всемирной боксерской организации (WBO), проигнорировав требование о проведении матча против официального претендента. Этот шаг произошел после того, как Усик стал абсолютным чемпионом, добавив к своим титулам звание WBC, которое отобрал у Тайсона Фьюри в мае 2024 года.

Ранее в июне 2024 года Усик отказался от титула IBF после своей майской победы над Тайсоном Фьюри. Это решение было принято ради повторного поединка с Фьюри, который был более выгоден в имиджевом и финансовом плане, несмотря на то, что IBF обязывала его драться с претендентом. Тогда его пояс достался Даниэлю Дюбуа.

В целом, в современном боксе стало распространенной практикой жертвовать официальными титулами ради карьерных планов, которые идут вразрез с регламентом федераций, особенно если речь идет о более прибыльных или значимых с точки зрения имиджа боях. Свой последний бой Александр Усик провел 23 мая 2026 года, где победил Рика Верхувена и защитил титул WBC.