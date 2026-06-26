Украинский боксер Александр Усик отказался от трех чемпионских поясов
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) 39-летний спортсмен сообщил, что хочет дать возможность другим боксерам побороться за эти титулы. «Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще “последний танец”», — заявил он в видеообращении.
Представитель украинского боксера Сергей Лапин 25 июня газете Mirror сказал, что до конца недели Александр Усик может объявить о завершении карьеры. Свой последний поединок Усик провел 23 мая. Он техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена. Бой прошел на территории комплекса пирамид в Гизе. Усик защитил чемпионский титул WBC.
Отказ Александра Усика от чемпионских поясов IBF, WBA и WBC является уже не первым его шагом по добровольному оставлению статуса абсолютного чемпиона мира. В ноябре 2025 года он уже расставался с поясом Всемирной боксерской организации (WBO), проигнорировав требование о проведении матча против официального претендента. Этот шаг произошел после того, как Усик стал абсолютным чемпионом, добавив к своим титулам звание WBC, которое отобрал у Тайсона Фьюри в мае 2024 года.
Ранее в июне 2024 года Усик отказался от титула IBF после своей майской победы над Тайсоном Фьюри. Это решение было принято ради повторного поединка с Фьюри, который был более выгоден в имиджевом и финансовом плане, несмотря на то, что IBF обязывала его драться с претендентом. Тогда его пояс достался Даниэлю Дюбуа.
В целом, в современном боксе стало распространенной практикой жертвовать официальными титулами ради карьерных планов, которые идут вразрез с регламентом федераций, особенно если речь идет о более прибыльных или значимых с точки зрения имиджа боях. Свой последний бой Александр Усик провел 23 мая 2026 года, где победил Рика Верхувена и защитил титул WBC.