WBA присвоила российскому боксеру Гассиеву титул чемпиона мира
Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.
Российский боксер Мурат Гассиев
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
WBA присвоила российскому боксеру этот статус после того, как украинец Александр Усик отказался от чемпионского пояса. Также он отказался от титулов по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). По его словам, он «хочет дать возможность другим боксерам побороться за эти титулы». «Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще “последний танец”»,— сказал украинец.
В декабре Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом WBA, победив нокаутом болгарина Кубрата Пулева. 11 июля он будет защищать это звание в поединке против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. Бой пройдет в Москве.
Мурат Гассиев дебютировал как профессионал в 2011 году. Всего на счету 32-летнего россиянина 33 победы и три поражения.
Присвоение Мурату Гассиеву титула чемпиона мира WBA произошло после того, как украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионских поясов не только WBA, но также WBC и IBF. Усик, являющийся безусловным лидером супертяжелой категории и абсолютным чемпионом мира, ранее владел всеми четырьмя главными титулами, которые он отвоевал у таких бойцов, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Его отказ от поясов открывает дорогу другим боксерам, включая Гассиева, для борьбы за престижные звания.
Мурат Гассиев уже встречался с Александром Усиком в 2018 году в финале World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, но тогда уступил. После этого оба боксера перешли в супертяжелый вес, но их карьеры развивались по-разному. В то время как Усик быстро добился статуса короля дивизиона, Гассиев провел серию менее значимых боев, но сумел вернуться на элитный уровень, завоевав титул регулярного чемпиона WBA в декабре прошлого года.
Титул регулярного чемпиона WBA, которым теперь обладает Гассиев, является вторым по значимости в организации. Этот статус автоматически включает его в список претендентов на бой с Александром Усиком, что открывает перспективу реванша между двумя сильными боксерами. Кроме того, WBA обязывала победителя боя между Гассиевым и Кубратом Пулевым встретиться с британцем Мозесом Итаумой, которого считают одной из ярчайших звезд среди новой генерации боксеров-профессионалов.