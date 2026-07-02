WBA присвоила российскому боксеру Гассиеву титул чемпиона мира

Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский боксер Мурат Гассиев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Российский боксер Мурат Гассиев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

WBA присвоила российскому боксеру этот статус после того, как украинец Александр Усик отказался от чемпионского пояса. Также он отказался от титулов по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). По его словам, он «хочет дать возможность другим боксерам побороться за эти титулы». «Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще “последний танец”»,— сказал украинец.

В декабре Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом WBA, победив нокаутом болгарина Кубрата Пулева. 11 июля он будет защищать это звание в поединке против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. Бой пройдет в Москве.

Мурат Гассиев дебютировал как профессионал в 2011 году. Всего на счету 32-летнего россиянина 33 победы и три поражения.

Таисия Орлова