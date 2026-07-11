Липецкий губернатор попросил уважительно относиться к волонтерам на заправках
В Липецкой области сегодня начал действовать временный режим отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным числам. На заправках работают волонтеры, и губернатор региона Игорь Артамонов призвал относиться к ним уважительно.
Согласованный механизм продажи бензина предполагает, что в четные дни месяца на липецких АЗС будут заправлять только автомобили с госномерами на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Волонтеры помогут «сориентировать на месте и распределить колонки, чтобы очереди продвигались быстрее», уточнил губернатор.
«Пожалуйста, относитесь к ним с уважением. Они там, чтобы помочь. Мы все в одной ситуации. Надеюсь на ваше понимание»,— прокомментировал господин Артамонов в Telegram.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. В Липецкой области можно купить не более 30 л бензина на один автомобиль. 8 июля Игорь Артамонов заявил, что ежедневная недопоставка бензина в область составляет 500 тонн. Он пожаловался, что нефтекомпании обещали увеличить поставки, но на деле топливо по-прежнему в дефиците. Губернатор попросил руководство ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставить «честную информацию» по поставкам и нарастить их.
О ситуации с поставками по всей стране — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».
Дефицит топлива в России, начавшийся в конце мая, коснулся уже более 30 регионов. Первым регионом, где наблюдался дефицит бензина, стал Крым из-за проблем с поставками на полуостров, вызванных ударами ВСУ по трассе «Новороссия». В ответ на это, Севастополь ввел систему QR-кодов на АЗС, а также ограничения на продажу топлива в канистры и лимиты на объем заправки. Позднее власти Крыма договорились с нефтяными трейдерами о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, а также ограничили объем продажи до 30 литров в одни руки. Похожие меры были введены и в других регионах, таких как Воронежская, Смоленская, Омская, Томская, Пензенская, Вологодская, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская, Белгородская, Курская, Брянская, Кемеровская и Курганская области, что указывает на повсеместный характер проблемы.