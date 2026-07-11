Липецкий губернатор попросил уважительно относиться к волонтерам на заправках

В Липецкой области сегодня начал действовать временный режим отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным числам. На заправках работают волонтеры, и губернатор региона Игорь Артамонов призвал относиться к ним уважительно.

Согласованный механизм продажи бензина предполагает, что в четные дни месяца на липецких АЗС будут заправлять только автомобили с госномерами на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Волонтеры помогут «сориентировать на месте и распределить колонки, чтобы очереди продвигались быстрее», уточнил губернатор.

«Пожалуйста, относитесь к ним с уважением. Они там, чтобы помочь. Мы все в одной ситуации. Надеюсь на ваше понимание»,— прокомментировал господин Артамонов в Telegram.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. В Липецкой области можно купить не более 30 л бензина на один автомобиль. 8 июля Игорь Артамонов заявил, что ежедневная недопоставка бензина в область составляет 500 тонн. Он пожаловался, что нефтекомпании обещали увеличить поставки, но на деле топливо по-прежнему в дефиците. Губернатор попросил руководство ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставить «честную информацию» по поставкам и нарастить их.

О ситуации с поставками по всей стране — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».