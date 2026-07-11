В Ярославле состоится IX фестиваль «Ярославское книжное обострение»

С 17 по 19 июля на Даманском острове в Ярославле пройдет девятый фестиваль «Ярославское книжное обострение». Мероприятие традиционно объединяет издательства, авторов, литературных критиков и читателей. В этом году организаторы расширили концепцию фестиваля, добавив новые форматы работы с аудиторией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жукова Наталья, соцсети Фото: Жукова Наталья, соцсети

Как сообщил организатор фестиваля, хранитель фондов Ярославской областной библиотеки Иван Сычев, в последние годы мероприятие фиксирует рост посещаемости среди жителей города. Основными факторами этого он назвал вовлеченность детской аудитории в программу, а также удобное территориальное расположение площадки на Даманском острове.

«С каждым годом увеличивается масштаб фестиваля и расширяется его аудитория. В текущем году чтения вслух будут проводиться как для детей, так и для взрослых. Для реализации этого формата задействована одна из трех основных площадок мероприятия»,— отметил Иван Сычев.

Фестивальное пространство будет разделено на три основные рабочие площадки: сцену, лекторий и площадку семейного чтения. Для посетителей всех возрастов на территории острова будут организованы тематические активности — литературные квесты по мотивам известных книг, интеллектуальные и настольные игры, предполагающие совместное участие детей и взрослых.

Новацией IX фестиваля станет создание специализированной зоны для чтений вслух, которая расположится на площадке семейного чтения. Цель проекта — формирование культуры совместного чтения. Здесь будут проходить сессии, где художественные тексты и прозаические произведения зазвучат в исполнении профессиональных чтецов и самих авторов. На сцене и в лектории пройдут основные лекционные и дискуссионные мероприятия.

Деловая и культурная программы включают цикл встреч с известными российскими литераторами. В числе приглашенных гостей фестиваля писатель Анна Баснер, сценарист и поэт Леонид Юзефович, книжный обозреватель Вера Богданова, поэт Владимир Пахомов.

Также в рамках фестиваля запланированы встречи с другими известными авторами, издателями и литературными критиками. Фестиваль «Ярославское книжное обострение» включает в себя книжную ярмарку, лекции, дискуссии, презентации новых изданий и автограф-сессии.

Татьяна Афанасьева