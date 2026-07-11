Лобовое столкновение на трассе Новопавловск — Моздок унесло жизнь водителя иномарки
Вечером 10 июля на автодороге Новопавловск — Курская — Моздок произошло лобовое столкновение легкового автомобиля KIA с грузовым Mercedes — водитель легковушки, 46-летний житель Кировского округа, скончался на месте, сообщает пресс-служба Ставропольской Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Смертельная авария произошла в Кировском округе в половину девятого вечера. Трагедия разыгралась на отметке 6 км 700 м трассы Новопавловск — Курская — Моздок: легковой KIA и грузовой Mercedes столкнулись в лобовом ударе.
По предварительным данным, владелец KIA следовал из Новопавловска в направлении села Орловка. В зоне, где правила дорожного движения допускают обгон, автомобилист вышел на встречную полосу и оказался на пути грузовика, двигавшегося во встречном направлении. Предотвратить столкновение не удалось.
46-летний водитель легкового автомобиля, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался ещё до прибытия бригады скорой помощи.
Сотрудники автоинспекции, выехавшие на место происшествия, установили, что за последние два года погибший не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. У него взяли образцы биологических жидкостей для проверки на наличие алкоголя или иных веществ, способных повлиять на управление транспортным средством.
Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.