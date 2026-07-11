Свердловская ГАИ ввела ограничения из-за разрушения и подтопления мостов

Госавтоинспекция Свердловской области ввела временные ограничения для всех видов транспорта в четырех районах региона из-за подтоплений и разрушения мостовых сооружений.

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По данным ГИБДД, в Байкаловском районе полностью закрыта улица Советская в деревне Шаламы, объезд отсутствует; местные жители эвакуируются спецтехникой. В Артемовском районе движение ограничено на 18-м км дороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино, маршрут проложен через трассу «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Перекрыто движение в Алапаевском районе на дороге «Арамашево — Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанка, транспорт перенаправлен по той же региональной магистрали.

В Невьянском районе сохраняется запрет движения на участке трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» вблизи поселка Верх-Нейвинский. Машины следуют через Балтым и дорогу «Верхняя Пышма – Невьянск», за исключением транспорта, направляющегося в Таватуй, Селен или Мурзинку. На обратном направлении между 292-м и 306-м км организовано реверсивное движение с участием экипажей ДПС.

На всех проблемных участках работают сотрудники дорожной полиции и специальные службы, установлены временные знаки и предупреждающие щиты. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты и соблюдать пониженную скорость с безопасной дистанцией.

По данным синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с. Напомним, вчера вечером в Свердловской области прошли ливни с грозами. Из-за непогоды временно была изменена работа аэропорта Кольцово.