Липецкий губернатор призвал сети АЗС сообщать ему о сорванных поставках топлива

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива в регион и честно сообщать, если они срываются. По его словам, область не сможет справиться со сложившейся ситуацией в одиночку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Артамонов заявил, что «невозможно принять ситуацию», когда представители компаний на заседании оперштаба заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а через несколько часов жители видят закрытые заправки, отсутствие бензина и очереди, в которых можно простоять всю ночь.

«Если топлива нет, регион должен получать честную информацию. Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди»,— отметил губернатор.

Глава региона добавил, что сейчас речь идет не только о комфорте автомобилистов, но и о нормальной жизнедеятельности региона, работе оперативных служб, уборочной кампании, доставке продуктов, «безопасности людей и выполнении задач государственной важности».

Накануне региональный оперштаб решил, что с 11 июля в Липецкой области должен заработать порядок продажи бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 «по схеме четных и нечетных дней», которую ранее ввели в Орловской области. Для соблюдения порядка и дополнительного контроля на загруженных АЗС в Липецкой области хотят организовать круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. Полиция и Росгвардия при необходимости будут оказывать им содействие.

Также в регионе отменяют запрет на отпуск топлива в регламентированные канистры. При этом сохраняется лимит в 30 литров на автомобиль.

Алина Морозова