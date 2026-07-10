Банк «Центр-инвест» получил сертификат «Сделано на Дону»

В конгресс-зале банка «Центр-инвест» состоялась торжественная церемония вручения банку сертификата системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест» Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» стал первой кредитной организацией в Ростовской области, успешно прошедшей процедуру добровольной сертификации и получившей сертификат.

«Мы рады приветствовать в нашей системе первого представителя банковского сектора. Для региона это сигнал: донской бизнес может доверять местным финансовым институтам, которые несут ответственность перед жителями области наравне с производителями товаров и готовы продвигать этот проект», — отметила в поздравительном слове директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года и объединяет предприятия, чья продукция, услуги и системы управления соответствуют строгим требованиям качества. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 184 участников.

«40% обладателей сертификата "Сделано на Дону" — это клиенты банка "Центр-инвест". Для нас этот сертификат — публичное обязательство перед нашими клиентами и партнёрами соблюдать самые строгие стандарты обслуживания и финансовой устойчивости. Мы гордимся тем, что наш банк, выросший на донской земле, теперь официально признан эталоном регионального финансового рынка, и продолжим инвестировать в развитие местного бизнеса и поддерживать экономику Ростовской области», — подчеркнул научный руководитель банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест» Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» — один из крупнейших региональных банков России, занимает 4-е место в стране по объему выданных кредитов МСБ и 11 место по величине ипотечного портфеля в рэнкингах агентства «Эксперт РА» за 2025 год. В 2026 году аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) прогноз «стабильный».

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